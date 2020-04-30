بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

30 أبريل 2020 - 11:54 ص





انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، بسبب ما وصفته بـاستهتار بعض المواطنين مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وقالت "وهبة" خلال تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، : "أنا قلت من قبل متخافوش ولكن كونوا حذرين، ولكن الآن أقول لكم خافوا، يجب التعامل مع هذا الخطر بالعقل والالتزام".

كما

وأضافت: "الناس لما بيجيلها الأعراض بتخبي، بالإضافة للناس اللي تخفى إصابتها اعتقادًا منهم أن المرض فضحية، وهناك حالة استهتار، الأمر يتطلب وقفة وصرخة وإنذار".



وتابعت: "بقولكم خافوا.. الوضع مرعب ومخيف.. خافوا جدًا قبل أن تتحول مصر للوضع الذى تعانيه أمريكا الغارقة في مستنقع كورونا والوفيات والخسائر الاقتصادية لو مقررين تكملوا في نفس مشوار الاستهتار ،يبقي انتظروا الحظر الكامل و متقلوش عقاب دا حل".

