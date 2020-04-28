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وزير الأوقاف: طرح كبائن التعقيم للمجتمع قريباً

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،إنه سيتم طرح كبائن التعقيم التى سيتم وضعها أمام المساجد قريباً، وتابع:" لدينا خط إنتاج واحد ومن هنا ليوم العيد سوف ننتج 100 كابينة".
وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكبائن لن تكون قاصرة على وزارة الأوقاف والمساجد، فقط، بل سيتم طرحها للمجتمع. وفى سياق آخر قال وزير الأوقاف، إن القصد من غلق المساجد فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، ليس لمنع المصلين بل خوفاً على حياة المصلين.
 وتابع:"ربنا منحنا رخصة من صلى فى منزله يأخذ أجر الصلاة فى المسجد لماذا نضيق على أنفسنا ونعرضها للخطر

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