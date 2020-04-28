» فرض عزل كامل على مدينة عراقية بعد ظهور إصابتين

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حجر صحى

اصابات كورونا

عزل كامل

مدينة عراقية

أعلنت محافظة بابل اليوم الثلاثاء، عن رفع مستوى حظر التجول إلى حالته الشاملة القصوى، عقب تسجيل إصابتين بجديدتين بفيروس كورونا.

وذكر بيان للمحافظة: "بعد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المحافظة، تقرر رفع مستوى الإنذار للحالة القصوى وفرض حظر التجول التام للسيطرة على انتشار الفيروس".

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319".

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