وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

27 أبريل 2020 - 05:22 م

أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين وفاة أول صحفي، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، تاركًا خلفه زوجته وطفلين مصابين بالفيروس.

وقال "يونس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" إلى خالقها.. صعدت قبل نحو ساعتين روح الزميل محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا".

وتابع عضو مجلس النقابة :" الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس ولم يكن يخرج إلا بحثا عن فرصة هنا أو هناك وأصابه دور برد مصحوبا بحرارة - كما أخبرني وقتها- ومكث نحو 10 أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة ويقضي 5 أيام تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم".

وأضاف :"طفلا الراحل (عام ونصف و8 أعوام) محجوزان أيضا مع زوجته بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، فيما لم يثبت إصابة طفليه الآخرين".

وأشار إلى أن بيت العائلة في أوسيم به حالات مشتبه بها، بين إخوته وأبناءهم.

وشدد "يونس" على ضرورة تكاتف النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي، من أجل مساندة أسرة الصحفي الراحل، قائلًا :" هذه لحظة حزينة تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين ومن وزارة التضامن الاجتماعي".