تعيين سفير روسي جديد في مصر

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الطيب حسين
عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفيرا جديدا لدى مصر يدعى غيورغي بوريسينكو، وفقا لمنشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
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