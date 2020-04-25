دراسة: "كورونا" ينتهي من مصر والخليج في هذا الموعد

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زفت دراسة أعدتها إحدى جامعات سنغافورة، بشرى سارة عن توقيت انتهاء أزمة وباء كورونا في العديد من دول العالم.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا أمس الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

وبحسب الجدول البياني المرفق حول الأرقام المتعلقة بدولة الكويت في 24 أبريل الجاري فإن نقطة التحول كانت بتاريخ 21 ابريل، وتاريخ الانتهاء المتوقع بين “22 مايو(بنسبة 95%) الى 22 يونيو (بنسبة 99%)”.

عربيا توقعت الجامعة أن ينتهي الوباء في الامارات حوالى 15 مايو المقبل، وفي السعودية بحدود الأول من يونيو، والبحرين في 3 يونيو، وقطر حوالى 8 يوليو، بينما توقعت الانتهاء من الوباء في السودان في الرابع من الشهر القادم ومصر في 20 منه .

عالميا بين النموذج أن الوباء يمكن ان ينتهي في اسبانيا التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بأوروبا في الأول من مايو، وفي ايطاليا بحدود 4 من ذات الشهر، وسنغافورة في 13 منه.

أما الولايات المتحدة الأكثر تضررا في العالم منحيث عدد الوفيات والاصابات فقد توقعت أن ينتهي حوالى 9 مايو. وفي سنغافورة بينت أنه من الممكن أن ينتهي في 13 مايو، وفي إيران بحدود 10 منه، وتركيا في 15، وروسيا في 21 ، وقبلها المملكة المتحدة بحدود 13 مايو، وقلبلهما فرنسا في 3 من ذات الشهر. أما ألمانيا فبدت الجامعة متفائلة حيث حددت تارخ 30 من ابريل الجاري كموعد متوقع لانتهائها منه.


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