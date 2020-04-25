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بسبب الخمور.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل في رمضان

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حفيد عمر الشريف: جدي كان يغرق وسط النساء والشمبانيا
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علا خطاب

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أثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشره صورة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجات الخمر، خلال شهر رمضان المبارك.

وشن عدد كبير من متابعي حفيد عمر الشريف، هجومًا عليه، لنشره تلك الصورة، في شهر رمضان المبارك، وقال متابع: «ربنا يهديك»، واستنكر آخر توقيت نشر الصورة.

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف"، حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصًا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من الإساءة لجده.

وأشار إلى أن جده تردد بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلم "لورانس العرب" على حانات الكحول، ليتوجه بعدها لأحد فنادق الدعارة مع فتيات كان يحضرهن مخرج العمل ديفيد لين بنفسه.

وأضاف: "لم أكن أحب الاستماع إلى جدى وهو يروى لى قصصًا عن الحياة الجنسية الخاصة به، لكنه كان دائمًا منفتحًا جدًا عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن".

ومن بين التصريحات الجريئة أيضا التى كشف عنها حفيد عمر الشريف أن له ميول جنسية والتى وصلت إلى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية.

فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".

وتعرض حفيد عمر الشريف لهجوم شرس عربيا حتى إنه فكر فى الانتحار يوما ما بسبب هذا الأمر ولكنه تراجع عن هذا القرار، فضلا عن أنه يخاف العودة إلى مصر حتى لا يتم إلقاء القبض عليه بتهم نشر الفسق والفجور.

وشن حفيد عمر الشريف، هجومًا عنيفًا على شركة "ديزني" من خلال حسابه على موقع التواصل تويتر، بسبب دور مثلى جنسيا وكتب قائلًا: "سيلعب دور مثلى الجنس رجل أبيض مستقيم وهذه صور نمطية، هذا فشل.. يجب أن تغرق هذه السفينة".

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Shave it? Circa 2007.

A post shared by ???????? ???????????? ????. (@omarsharifjr) on Apr 25, 2020 at 12:26am PDT

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