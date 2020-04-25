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زوجة تامر حسني تعود بعمل فني بعد اعتزالها

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بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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محمد فضل- متابعات

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اعتزال

بسمة بوسيل

عمل فنى

زوجة تامر حسني

يبدو أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، قررت العودة مرة أخرى إلى المجال الفني والغنائي، بعد أن أعلنت اعتزالها بعد زواجها من "حسني".

حيث "بسمة بوسيل"، عبر خاصية "استوري"، على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام،"، صورة توحي أنها ستقوم بعمل غنائي جديد.

حيث نشرت صورة لها في استوديو زوجها "تامر حسني" ، وأرفقتها جملة باللغة الإنجليزية بما معناه "يتم طبخ شيء جديد"، ما جعل البعض يتوقع تقديمها عملًا غنائيًا الفترة القادمة.

وكانت "بوسيل" نجمة "ستار أكاديمي" قد اعتزلت الفن بعد زواجها من "تامر حسني"، وتفرغت لتصميم الأزياء حيث تمتلك ماركة خاصة بالملابس والمواد التجميلية.


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