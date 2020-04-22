نشأت الديهي: السيسي وضع رجال الأعمال المصريين أمام مسئوليتهم الوطنية

22 أبريل 2020 - 09:04 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم رسائل أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على هامش افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالإسماعيلية، هي الرسالة الواضحة لرجال الأعمال وحثهم على الاستثمار في سيناء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد اليوم دعوته للمستثمرين للمشاركة في الاستثمار، معقبًا: "محدش يقول القطاع الخاص مش واخد حقه، السيسي قالهم تعالوا اشتغلوا واكسبوا".

واعتبر، أن هذه دعوة صريحة لرجال الأعمال للعمل في سيناء، معقبًا: "الدولة والرئيس يحققوا طحينًا بلا ضجيج، وبعض رجال الأعمال ضجيج فقط بلا طحين"، مشددًا على أن الرئيس السيسي وضع رجال الأعمال في مصر أمام مسئوليتهم الوطنية، ومبقاش ليهم حجة.

ونوه "الديهي"، بأن حجم الاستثمارات في سيناء بلغ 600 مليار جنيه حتى الآن، والعائد على الاستثمار في سيناء هو الأمن القومي، والأمن القومي هو ليس حسابات في البنوك ولا يقدر بثمن كما أكد الرئيس السيسي

