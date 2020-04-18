» بـ25%.. التموين تزف بشرى للمواطنين

18 أبريل 2020 - 10:38 ص

أكد أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن مصر يوجد بها وفرة كبيرة جدًا من السلع الغذائية، قائلاً: "أكثر من 1850 سوبر ماركت يشارك في "أهلا رمضان" بتخفيضات حقيقية من 20 إلى 25%".



وأضاف "حسام"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التموين أصدرت تكليفًا لكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بمراعاة تعليمات وزارة الصحة بمسافات التباعد الاجتماعي بين المواطنين.



وتابع مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تتشارك مع كل الجهات المعنية لضمان تقليل الكثافات، وعدم وجود زحام أو تكدس في أي مكان.

