"عدم الجماع أثناء الوباء" تشعل النار بين تامر أمين وزيدان

17 أبريل 2020 - 08:27 ص

انتقد الإعلامي تامر أمين، حديث الأديب يوسف زيدان و الذي صرح خلاله بأنه لا يوجد في الإسلام شيء يسمى بالمؤسسات الدينية، وأن كل إنسان يفتي نفسه.

وقال أمين ، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،موجها حديثه لزيدان :"في حاجة اسمها الأزهر، وهو مؤسسة دينية كبيرة، وأنت لست أهلا للإفتاء في الدين، ويجب أن تكون هناك وقفة معك عند الحديث في الشؤون الدينية ".



وتابع :""زيدان" طالب بعدم الصيام مع انتشار وباء كورونا ، وعدم الجماع بين الأزواج أثناء الوباء، معقبا :"من أين أتيت بهذا الكلام، من أنت لكي تفتي في الدين".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

