بلغة الصم والبكم.. هيدي كرم تشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، بمقطع فيديو لها من خلال حسابها على "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم في مقطع الفيديو وهي تؤدي أغنية "تحيا مصر " لـ أحمد جمال للصم والبكم.

ليعلق المطرب أحمد جمال على مقطع الفيديو قائلاً: "الأغنية حلوة والله يا هيدي"، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها.

يشار إلى أن آخر أعمال هيدي كرم كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كلبش 3 مع أمير كرارة والزوجة 18 الذي كان من "بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.