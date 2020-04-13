الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

13 أبريل 2020 - 09:54 م

حذرت الأرصاد من برودة الجو ليلًا غدًا الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 23

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 10 20

السلوم 09 23

سيوة 10 24

بورسعيد 14 22

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 13 27

السويس 13 26

العريش 12 22

رفح 12 22

رأس سدر 14 25

نخل 10 24

نويبع 18 28

طابا 14 26

كاترين 06 21

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 28

مرسى علم 17 27

الفيوم 14 27

بني سويف 14 27

المنيا 13 27

أسيوط 13 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 17 30

أسوان 18 30

أبو سمبل 18 29

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 17 30

أبو رماد 18 31

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 26