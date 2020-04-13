  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

السيسي

"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث

المعتمدية

محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"

مستشفى مارمرقس

التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

كورونا

"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة

شومان: عادل إمام خنقنى

هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق

الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

#

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

حذرت الأرصاد من برودة الجو ليلًا غدًا الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
شبين الكوم 14 25
طنطا 14 25
دمنهور 14 23
الإسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 10 20
السلوم 09 23
سيوة 10 24
بورسعيد 14 22
دمياط 14 21
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 13 27
السويس 13 26
العريش 12 22
رفح 12 22
رأس سدر 14 25
نخل 10 24
نويبع 18 28
طابا 14 26
كاترين 06 21
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 18 28
مرسى علم 17 27
الفيوم 14 27
بني سويف 14 27
المنيا 13 27
أسيوط 13 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 17 30
أسوان 18 30
أبو سمبل 18 29
الوادي الجديد 14 29
شلاتين 17 30
أبو رماد 18 31
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 26

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال
» إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا
» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف
» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم
» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف
» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:33 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية