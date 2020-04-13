الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

13 أبريل 2020 - 04:51 م

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر مسطحة حتى الآن من حيث عدد الإصابات التى ثبت إيجابية إصابتها للفيروس معملياً.



صرح بذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى يعقده ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات بالتعان مع الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.



وأشار إلى أن وضع وباء كورونا يختلف من دولة لأخرى، كما هو الحال فى مصر، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تساعد وزارة الصحة والسكان لتحديد منهجية معدلات الوفيات فى مصر، مشيراً إلى أن 100% من الوفيات بفيروس كورونا المستجد لديهم أمراض مزمنة والتى تؤدى لمضاعفات بما فيها الوفيات.



وأكد أنه وفقاً لمعدلات وزارة الصحة والسكان، فإن 30% من الحالات تتوفى قبل الوصول للمستشفيات وعليه يجب عند الشعور بأى أعراض مشابهة لفيروس الإنفلونزا أو اذا كان هناك احتمال لاصابته بالفيروس أنه خالط حالة إيجابية يجب أن يلجأ للطبيب فورا وهو ما يساعد على اكتشاف المرض مبكراً والتدخل الطبى فى الوقت المناسب.

