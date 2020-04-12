رجل أمن يشعل مواقع التواصل بسقيا " حمام المدينة"

12 أبريل 2020 - 02:38 م

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أمن يسقي حمام المدينة المنورة، والتي لاقت إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة رجل الأمن وهو يقوم بتوريد المياه وتوزيعها على الأماكن التي تشهد وجودا كثيفا لحمام المدينة.

وتجسد الصورة الحالة الإنسانية لرجال الأمن ، بالرغم من الظروف التي يعيشها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في ظل الظروف التي تعيشها المدينة المنورة وباقي مدن المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث لم يترك رجل الأمن حمام المدينة في أثناء عمله الرسمي كواجب من واجباته الإنسانية؛ ليشق طريقاً آخر من طرق الخير في مدينة الرسول الكريم.

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بتكريم رجل الأمن على هذه اللفتة الإنسانية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.