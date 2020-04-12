بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

12 أبريل 2020 - 10:41 ص

أعلن الإعلامي مصطفى بكرى، إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بمرض الكورونا.

وأضاف "بكرى" عبر "تويتر" قائلا: "يمهل ولايهمل، تم إغلاق قناة مكملين بعد إصابة المذيع الإخواني حسام الشوربجي بمرض الكورونا.

وواصل "تم تحويل مذيعو القناة للعمل من منازلهم وفرض الحجر الصحي علي محمد ناصر.. اللهم لاشماتة في المرض، ولكن هؤلاء شمتوا".

وكان المذيع بقناة مكملين حسام الشوربجي، قد أكد أمس عبر حسابه في تويتر أن الجهات الصحية التركية أبغته بإجابية تحليه وإصابته بكورونا.