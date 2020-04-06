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يوسف نايف الحربي يتصدر الترند في الكويت بسبب هذا الفيديو

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الشرطي الكويتي
الشرطي الكويتي
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محمد فضل

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هاشتاج

شرطي

ترند

يوسف نايف الحربي

تصدر هاشتاج باسم شرطي كويتي يدعى يوسف نايف الحربي، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد نشر أحد الأشخاص فيديو له أثناء أدائه الخدمة، والذي تسبب في إحالة الشرطي للتحقيق.

وعلى الرغم من ان الشرطي كان يتحدث بتلقائية وادب مع الرجل، إلا أنه استغل وضعه سماعة هاتف في أذنه أثناء العمل لنشر الفيديو، الذي تسبب في إحالته للتحقيق، ليحظى الشرطي بدعم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شنوا هجومًا حادًا على مصور وناشر الفيديو، مطالبين الشرطي بملاحقته قضائيًا لتصويره دون إذنه ومعرفته.

وعلق أحدهم على الفيديو قائلًا :" بدلا من معاقبة من قام بتصوير المقطع ونشره بدون أذن يتم معاقبة العسكري المجتهد.. أسلوب العسكري ممتاز واخلاقه عاليه..الدنيا صارت مقلوبه.. أما من صوره ونشر المقطع فهو لايملك من الأخلاق شيئا.. دور وزارة الداخليه الانتصار لهذا العسكري ومساعدته في مخاصمة الناشر".

وعلق آخر :" هذا العسكري ولد اختي والله دوامهم 12 ساعه وتعبانين ويأدون عملهم ويجي واحد خايس يصوره مع انه كان بقمة الادب والاخلاق معاه لكن حقه راح ياخذه بالقانون #يوسف_نايف_الحربي".

بينما علق آخر :" على وزارة الداخلية وبالخصوص الامن الاعلامي محاسبة المتزلق الامعه اللي صور الفيديو للعسكري #يوسف_نايف_الحربي اثناء عمله".

فيما علق آخر :" يوسف الحربي يكلمه بكل احترام وادب ويقول ياعمي ويتكلم في نيه صافية بيض الله وجهك يا يوسف وعسى ربي يرحم من رباك.. والله أن اللي صور العسكري مافيه ذرة رجولة لان دائماً اللي يقابل الإحسان بالإساءة شخص عديم الرجولة واتمنى من وزارة الداخلية الحزم في موضوع تصوير رجال الداخلية بدون علمهم نفس ماهو معمول في وزارة الدفاع من منع تصوير المعسكرات والآليات العسكرية".




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