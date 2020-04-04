» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا

قدم رئيس جامعة دمنهور، الدكتور عبيد صالح، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بفيلاوس كورنا المستجد، وذلك من خلال تقوية مناعة الجسم عن طريق تناول عدد من البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

وبدوره أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، يقول الدكتور عبيد صالح: «إنه في حال الحديث عن الفيروسات والعدوى لابد أن نذكر شيئين مهمين، هما مناعة الجسم وضراوة الفيروس، حيث إنه إذا كانت مناعة الجسم أعلى من ضراوة الفيروس لن تحدث الإصابة ومن ثم المرض، لكن العكس يجعل الفيروس يتغلب وتحدث الإصابة».

وأضاف رئيس جامعة دمنهور، عبر مقطع فيديو على صفحته الخاصة بفسيوك: «أن طعام الفقراء صحي جدا، حيث إن هناك الكثير من الأطعمة والأغذية رخيصة الثمن والتي تحتوي على قيم غذائية كبيرة تقوي المناعة وتجعل الجسم في مواجهة قوية مع فيروسات عديدة منها كوفيد19 في معركة تنتهي لا محالة بانتصار الجسم وانهزام الفيروس».

وأوضح «صالح» «أن من الأطعمة التي تقوي المناعة البقوليات وأهمها الفول الأخضر أو المجفف، والبزلاء، والعدس، والفول الصويا، والفول السوداني، وهي مواد مضادة للأكسدة وهي مواد بسعر رخيص في متناول الجميع ومتوفرة في جميع المحافظات والمدن».

ولفت إلى أن «العائلة الصليبية من الأغذية أيضا تعمل على تقوية المناعة وأهمها، البروكلي، والأرنبيط، واللفت، والكرنب الأحمر والعادي، وهي عائلة تحتوي على حمض الفوليك ومضادات أكسدة، وغنية بالمواد التي تعمل على رفع مناعة الجسم».

وأشار إلى أن «الخضر الفاتحة أو الداكنة ايضا تعمل على رفع المناعة، وأهمها الجرجير، والسبانخ، والخص، والشبت، والبقدونس، والبنجر، والبصل الأخضر والأحمر، والثوم، وهي من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، والكاروتين، والزنزوفيل، فيتامين A ، وهو فيتامين مهم جدا لحماية الأنسجة الطبيعية للجسم وخاصة في الجهاز التنفسي بداية من الفم حتى الرئة».