نشأت الديهي يطالب بعزل مدير معهد الأورام: "جبلنا إحباط"

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معهد الأورام

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الديهى

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، قيام بعض المواطنين بخرق قرارات حظر التجوال وإغلاق المساجد، وفتح مسجد في حدائق أكتوبر والصلاة به.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، لهؤلاء المواطنين ومن قاموا بفتح المسجد: "أنتم مؤمنين وتفهموا في الفقه والشرع أكثر ممن أصدروا القرارات"، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ عليهم فورًا.
وانتقد "الديهي"، الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، مؤكدًا أن حديثه لإحدى الفضائيات بالأمس أحدث زوبعة وحالة من اللايقين بحديثه عن اكتشاف 15 حالة إصابة بين الأطقم الطبية، وحديثه عن أن سبب الاصابة طبيب يعمل بمستشفى أخرى، وأصاب المصريين بإحباط شديد، مناشدًا وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة بعزل مدير معهد الأورام فورًا وإحالته للتحقيق، معقبًا: "أنا اشتم رائحة غير مريحة، حرام نضيع مجهود الدولة ونضيع الأطباء وأُصيبت بإحباط بسببه".

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