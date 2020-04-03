  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

المملكة العربية السعودية

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

صلاح

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

المغامسي

المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم

بسمة وهبة للأطباء: السيسي انتصر لكم

مطلب صادم لحاخام يهودي من بابا الفاتيكان

مطلب صادم لحاخام يهودي من بابا الفاتيكان

أحمد فتحي

أحمد فتحي يغضب جمهور الأهلي بتصريح جديد

كورونا في الصين

لليوم الثاني.. وفيات كورونا تقترب من 1000 في إسبانيا

شيكابالا

«فيفا» يغرم الزمالك نص مليون يورو

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تصريح مثير للجدل من صلاح بخصوص ماشستر يونايتد

#

تأكد غياب «صلاح» عن حفل أفضل لاعب أفريقي

#

أهلاوي أم زملكاوي؟.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»

#

«ماني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ميدو

ليفربول

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تواجد محمد صلاح داخل ليفربول، وخطفه الأنظار داخل الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بجانب حصده بعض الألقاب مع الريدز.
ونجح الدولي المصري محمد صلاح في التتويج مع ليفربول بكل اللقب القارية التي خاضها الفريق الإنجليزي، حيث استطاع أن يخطف لقب دوري أبطال أوروبا من توتنهام، ولقب السوبر الأوروبي من تشيلسي، وكأس العالم للأندية.
وأكد ميدو في تصريحات له عبر صحيفة “صن الإنجليزية”، أن ليفربول سيفقد جهود صلاح لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر، بسبب مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا.
وتابع: " لا خيار أمام ليفربول والألماني كلوب على الموافقة، حيث تعد هذه البطولة قارية، ويجب أن يحترم قرار الاتحاد الدولي، بشأن مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم خلال البطولات القارية".

وأشار إلى أن بطولة أمم إفريقيا 2021 ستكون قوية جدا، ومنافسه شرسة بسبب التغير السلوك الرياضي داخل القارة الإفريقية، وانتشار التكنولوجيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون
» «ميركل» تعود إلى عملها بعد انتهاء الحجر الصحي
» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين
» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"
» "خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم
» إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية