موسى: لو وقفت على دماغك هتفضل 14 يوما في الحجر

02 أبريل 2020 - 10:33 ص

استنكر الإعلامي أحمد موسى، شكوى بعض المصريين العائدين من لندن ومقيمين في الحجر الصحي، وتقديم الفندق طعاما سيئا لهم.



وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "الدولة لا تجامل أحدا والحجر الصحي إجراء عالمي، معقبا: "لكل رافضي الحجر الصحي، لو وقفت على دماغك هتفضل 14 يوما في الحجر ".



وتابع: "من المفترض أنكم عائدون من بريطانيا ويكون لديكم وعي بأهمية تنفيذ الإجراءات الصحية، متسائلا: "لماذا يريد البعض تحدي الدولة والخروج على القانون، وضع بلدك أفضل من بريطانيا والولايات المتحدة مليون مرة ".



وتحدى موسى أصحاب الفيديوهات التي ادعت دفع أموال في فندق الحجر الصحي قائلا: "أي حد دفع جنيه يبعتلي ما يثبت وهعرضه على الهواء".

