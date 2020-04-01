  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6

علم مصر

لهذا السبب.. "السياحة العالمية" تشكر مصر

السيسي

بعد أزمة العائدين من بريطانيا.. قرار رئاسي عاجل

محافظ بني سويف

تابعين لنائب برلماني.. المحافظ يغلق كافتيريا ومقهى مخالفين

كورونا

أهم النصائح للمصاب بكورونا

وزيرة الصحة

الصحة تفجر مفاجأة: الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الإعجاز العلمى فى الطواف عكس عقارب الساعة

تفاصيل فتح صحن المطاف أمام الطائفين

حمدي زقزوق

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

لهذا السبب.. "السياحة العالمية" تشكر مصر

آخر الأخبار

علم مصر
علم مصر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تشكر الملك سلمان لهذا السبب

#

41 مليون جنيه تمنحها السياحة لوزارة التنمية المحلية لهذا السبب

#

بالصور.. السياحة تضيء القلعة والكرنك باللون الأحمر لهذا السبب

#

الإبراشي: لهذا السبب لم تتدخل مصر في أزمة ليبيا

أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر " تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية.

وكذلك بالمبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء اول امس الاثنين عن طريق إنارة الهرم الاكبر في رسالة الو الشعب المصري وشعوب العالم من امام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم، وايضا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس. 

كما ذكرت المنظمة في تغريدتها ايضا ان مصر هي احد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وانها تعمل جاهدة علي دعم القطاع السياحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الاتصالات: إجراءات لتيسير صرف المعاشات عبر مكاتب البريد
» رد فعل «رونالدو» على كراهيته في الأرجنتين
» ساويرس يهدد بالانتحار في حالة تمديد حظر التجوال
» الصين تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا
» الأزهر ينعى «حمدي زقزوق»: دافع عن الوطن
» محمود محيي الدين: هذا القطاع الفائز الأكبر من أزمة كورونا
» ذعر بعد إصابة العشرات من العاملات بالدعارة بـ"كورونا" في طوكيو
» حبس حرامي ادعى أنه مصاب بكورونا وبصق في وجه الشرطة
» شبورة مائية وبرد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس
» فيديو.. عمرها مائة عام وتتعافى من فيروس كورونا
» إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية