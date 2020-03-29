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كمامة على تمثال بأسيوط.. والأهالي: يا ريت الناس تقتنع

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كمامة على تمثال بأسيوط.. والأهالي: يا ريت الناس تقتنع
كمامة على تمثال بأسيوط.. والأهالي: يا ريت الناس تقتنع
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عبد القادر وحيد

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أسيوط

كورونا

تمثال

كمامة

الكاتب الجالس

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وضع كمامة على تمثال الكاتب الجالس، والتي تفاعل معها العديد من رواد مواقع التواصل.

وبحسب الصورة يظهر  تمثال "الكاتب الجالس"، المقام أمام حديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحي شرق أسيوط، وعلى فمه كمامة، كوسيلة جديدة للحث على الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقب انتشار الصورة علق الأهالى بالقول: بأنها إيجابية وتدعو الناس للاقتداء به، والمكوث بالمنزل، وارتداء الكمامة.

وعلق أيضا أحد النشطاء:  "دي رسالة عايزين نوصلها للناس عشان تلبس الكمامة".

وتابع آخر: "بص لنص الكوباية المليان ولنفعل جميعا مثل القارئ الجالس" .

بينما سخر حساب نور الدنيا قائلا: "الصورة كوميدية..  وشر البلية ما يضحك".

وكان  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ترأس حملة تطهير وتعقيم دار رعاية السيدات المسنات وغيرها، وذلك بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.


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