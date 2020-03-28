وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

28 مارس 2020 - 03:29 م

توفى طبيب بيطري مصري شاب، إثر إصابته بفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية.

أعلن ذلك الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والمتوفى هو الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق.

وتقدم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لجموع الأطباء البيطريين في وفاة المغفور رحم الله الفقيد رحمة واسعة و رزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا.

وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن إصابة الطبيب بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخاله للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس.