  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كورونا يدفع رئيس باكستان لشكر شيخ الأزهر.. القصة الكاملة

حجر صحي بالمدارس

تحويل 40 مدرسة إلى حجر صحي في القليوبية

السعودية

السعودية تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هاني الناظر

لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

البابا تواضروس

«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

«قتل عمد».. تطورات خطيرة بقضية«قتيل فيلا نانسي عجرم»

الطبيب الراحل

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

ليلى طرازيم

مذيع «العربية» يعلن وفاة زميلته الإعلامية بـ«كورونا»

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي الصين

وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت

عريس إربد

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

عماد متعب يحرج الخطيب بتصريحات نارية: قالي مبنعملش مباريات لحد

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بـ الأسود.. زوجة عماد متعب تثير ضجة على السوشيال ميديا

#

من الجونة.. زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل

#

زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير

#

زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام بإطلالة "جريئة"

الخطيب

عماد متعب

كشف عماد متعب - أسطورة الأهلي - عن الطريقة التي تعامل بها معه محمود الخطيب - رئيس الأهلي - قبل اعتزاله.

وقال "متعب" في لقاء مع برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر: ذهبت إلى التعاون السعودي قبل اعتزالي وكنت أعطي الأهلي الأولوية في التجديد لكن لم يتحدث معي أحد.

وأضاف: جلست مع كابتن محمود الخطيب وقلت له إنني أريد استكمال مشواري مع النادي الأهلي فقال لي (تستطيع أن تعمل في قناة الأهلي ) ، لكنه لم يعرض علي التجديد مطلقا.

وتابع: طلبت منه تنظيم مباراة اعتزال لي لكي تساعدني ماديا ، فقال لي (احنا مبنعملش مباريات اعتزال لحد .. بنشارك بس).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات
» هروب مستشار "جونسون" بعد إصابة الأخير بـ"كورنا"
» إصابة مسئول عراقي بـ"كوورنا"
» مخترع يصنع حجرًا خاصًا به بسبب "كوورنا"
» 93 وفاة جديدة بسبب كوورنا فى هولندا
» وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت
» تحديد موعد دفن وعزاء جورج سيدهم
» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية
» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير
» القوات المسلحة تطهر مشيخة الأزهر والكاتدرائية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية