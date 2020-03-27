» إيران.. هروب 80 سجينا بسبب فيروس كورونا

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تمكن 80 سجينا من الهرب، الجمعة، من سجن بمحافظة كردستان شمال غربي إيران، بعد تنفيذهم تمردا، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقا لوكالة "فارا" للأنباء، نفذ السجناء في سجن "صاقز"، تمردا بسبب تخوفهم من انتقال العدوى إليهم، تمكن عقب ذلك 80 سجينا من الهرب.
وأوضحت الوكالة، أن بعض الهاربين اختفى أثره داخل المدينة، وآخرون أوقفوا سيارات كانت على الطريق وسلبوها من أصحابها ثم فروا بها.
وفي وقت سابق، أفرجت إيران بشكل مؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
والجمعة، أعلنت السلطات ارتفاع عدد وفيات كورونا، إلى 2378، والإصابات إلى 32 ألفا و332، فيما تعافى 11 ألفا و133 شخصا.
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 130 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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