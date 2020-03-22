الديهي: حديث "السيسي" كان بردًا وسلامًا على قلوب المصريين

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السيسي

المصريين

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الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم بسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن اجتماع الرئيس السيسي، اليوم كان بمثابة اجتماع أسري بين الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من سيدات مصر، وأمهات شهداء الجيش، وأمهات شهداء الشرطة.

وتابع، أن الرئيس السيسي تحدث في حديث من القلب إلى القلب، بحديث فيه الأخذ بالأسباب، بحديث طيب نفوس المصريين، وهذا الحديث كان ينتظره المواطنين الذين كانوا في شوق، وكان حديث الرئيس جبر لخواطر جميع المصريين، وكان بردًا وسلامًا على قلوب الشعب المصري، وكان حديثًا شيقًا مقنعًا واعيًا، يؤكد أن الدولة المصرية كبيرة وبها حكومة ومؤسسات وشعب وأعمال وأحلام وطموحات، وتقف على أرض صلبة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يراهن على الشعب المصري في الخروج من أزمة فيروس كورونا.


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