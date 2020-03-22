البنوك السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وحسب وسائل إعلام محلية، يأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله.

وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية حفظه الله ورعاه بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة ، وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19/7/1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.


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