» طه إسماعيل لـنجم الأهلي: لا تسير وراء المال واستمر في الفريق

أحمد عادل شعبان
أكد الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي - أن موقف نجم الأهلي أحمد فتحي من التجديد للفريق مختلف عن حسام عاشور .
وقال "إسماعيل" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : أحمد فتحي تلقى عرضا بمبلغ كبير من فرق أخرى غير الأهلي .
وأضاف: سيكون القرار له .. لكن اعتزاله في النادي الأهلي سيكون أمرا فارقا في مسيرته ، والأفضل أن يتنازل عن تلك الأموال المعروضة عليه ويلعب في الأهلي بمبلغ أقل ، لكن في النهاية القرار يخصه.
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