» طه إسماعيل لـنجم الأهلي: لا تسير وراء المال واستمر في الفريق

22 مارس 2020 - 07:35 ص

أكد الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي - أن موقف نجم الأهلي أحمد فتحي من التجديد للفريق مختلف عن حسام عاشور .



وقال "إسماعيل" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : أحمد فتحي تلقى عرضا بمبلغ كبير من فرق أخرى غير الأهلي .



وأضاف: سيكون القرار له .. لكن اعتزاله في النادي الأهلي سيكون أمرا فارقا في مسيرته ، والأفضل أن يتنازل عن تلك الأموال المعروضة عليه ويلعب في الأهلي بمبلغ أقل ، لكن في النهاية القرار يخصه.



