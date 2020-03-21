كورونا.. "حماس" تطالب بتحرك دولي لحماية المعتقلين

21 مارس 2020 - 10:59 م

دعت حركة "حماس"، السبت، المؤسسات الدولية إلى توفير المعقمات والمواد الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لمواجهة فيروس كورونا.



وقال القيادي في الحركة وصفي قبها، عبر بيان: "على المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، توفير المعقمات والمواد الصحية في السجون لمواجهة الفيروس".

ولفت إلى أن إسرائيل "رفضت طلب ممثلي الأسرى في سجن مجدو (شمال) بتزويدهم بكمامات واقية، وأن إدارة السجون ردت عليهم باستخدام الجوارب بدلا من الكمامات، بطريقة فيها استخفاف بأرواح الأسرى".

وحذر قبها، من أن "حرمان الأسرى من المعقمات في ظل انتشار الفيروس، يحمل نية مبيتة من الاحتلال لإصابتهم بالأوبئة".

وأشار إلى أن السجون الإسرائيلية غير صالحة لحماية الأسرى، مؤكدا عدم وجود تعقيم دوري لغرف احتجازهم، أو مواد تنظيف.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 883.

والخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إصابة 4 معتقلين بكورونا، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية نفت، وقالت في بيان إنها "عزلت" 4 معتقلين للاشتباه في اتصالهم بمصاب بالفيروس.