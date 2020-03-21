شديد البرودة وشوائب.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

21 مارس 2020 - 09:15 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وسيكون طقس السواحل الشمالية الغربية لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربًا.

وقالت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتابعت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب وشمال الصعيد فلطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، بينما تكون هناك شبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأحد، على القاهرة، الصغرى 10، والعظمى 21، والإسكندرية الصغرى 10، والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 13، والعظمى 22، والغردقة الصغرى 11، والعظمى 21 درجة.