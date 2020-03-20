» في ذكرى مولدها.. "الأوقاف" تقرر إغلاق مسجد السيدة زينب

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مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب
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المصريون ـ متابعات

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا، لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.
وأوضح أنه من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما ، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة 20 / 3 / 2020م ، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر.
وكان الإعلامي عمرو أديب، قد عرض فيديو لمجموعة كبيرة من المصليين بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد السيدة زينب، يرددون التواشيح بالقرب من قبر السيدة زينب، وعلق قائلاً: » هل ده يرضي ربنا؟ هو ربنا قال كدة؟.. لا تلقوا بأنفسكم فىدي التهلكة، عارفين لو في أي دولة تانية كانت الشرطة دخلت قبضت على الناس دي كلها، حريتك الشخصية مينفعش تضر بيها غيرك، دي مسمهاش حرية شخصية أبدا، الصلاة في البيت بتتقبل على فكرة، سلامة الإنسان تأتي في المقام الأول، وفي أشياء كتير بنعملها وفي فرصة قصادنا نبطلها عشان نقلل مرحلة ارتفاع المصابين».

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