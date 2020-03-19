متهمة بدعم الشذوذ الجنسي..أول فنانة عربية تصاب بـ«كورونا»

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هند البحرينية
هند البحرينية
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محمد فضل

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هند البحرينية

سجلت الفنانة والمطربة البحرينية الشهيرة «هند»، أول إصابة رسمية في صفوف الفنانين العرب بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلانها إيجابية نتيجة التحاليل التي أجرتها.

وقالت هند إنها تخضع الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين بعد عودتها من برشلونة.

وأطلّت هند على جمهورها مؤكدة خبر إصابتها بفيروس كورونا، لكنها طمأنت الجميع بأنها بخير ولم تشعر بأي من العوارض المتعارف عليها والتي يشعر بها مرضى كورونا، مضيفة أنها لم تتلقَّ أي دواء.

وشكرت كل من قال لها "الحمد الله عالسلامة" واطمأن عنها، معبّرةً عن شوقها للعودة إلى عائلتها في الأيام القريبة.

من هي هند البحرينية


اسمها الحقيقي (سهير) وهى مغنية بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، من مواليد 5 مايو 1979 في مدينة عيسى البحرينية، واكتشفها الملحن الكويتي أنور عبدالله وكان سبباً في تعاقدها مع شركة فنون الإمارات، كما أنها أصدرت خلال مشوارها الغنائي 5 ألبومات غنائية، أول ألبوم لها عام 2000 بعنوان هند 2000 وتضمن 7 أغنيات.

تعاقدت الفنانة هند عام 2005 مع شركة "روتانا" التي كانت سبباً في شهرتها بالمنطقة الخليجية، وآخر أغنية طرحتها كانت فى 14 فبراير الماضي بعنوان "بحرين السلام" في أثناء الاحتفال بالعيد الوطني لبلدها.

-التحـقت بالجامعة لتكـمل دراساتهـا العليـا في تخـصص إدراة الأعمـال ولكـنها انسحـبت منها، لتتعـاقد مـع شركة فنون الإمارات لإصدار ألبومها الأول (هنـد 2000).

- تزوجت مرتين، الأولى من البحريني فهـد أحمـد عام 2002 وأنجبت منه ابنها "عبد الله" لكنهما انفصلا عام 2004، ثم تزوجت في ديسمبر 2012 من اللبناني جورج نمر، مدير الإنتاج في قناة الوطن الكويتية.

أكثر فنانة تعرضت للتنمر


- قالت في تصريحات تليفزيونية، إنها أكثر فنانة خليجية تعرَّضت للتنمر بسبب لون بشرتها وطول قامتها، وأنها أحيانا كانت تبكي من كثرة التعليقات المؤذية.

- جسدت تجربة فراق حقيقية مرت بها في أغنية "موت ويعني"، وقالت في تصريحات تليفزيونية إنه لا يوجد أحد لم يذق مرار الحب وعذابه.

- تعرضت لانتقادات عديدة من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت ترد بجملة: "أنا حرة.. أستعرض شكلي، صوتي، لبسي، فأنا أحب نفسي.. حياتي لي وحدي أعيشها مثل ما أتمنى وأفعل ما أريد.. فلفلوا".

متهمة بالسرقة ودعم الشذوذ الجنسي


- اتُهمت بسرقة لحن أغنية لسميرة سعيد، إلا أنها خرجت في تصريحات تليفزيونية تنفي الأمر.

- كما اتُهمت بدعم المثليين في كليب "برا" الذي تعاونت فيه مع المخرج جاد شويري، وردت قائلة: "المثليين مو محتاجين حد يدعمهم، يعني محتاجين هند عشان يزيدون، إنتو بروحكم شايفين شو قاعد يصير، لا ندعمهم ولا ليه معنى من اللي قالوه الناس، نحن حاولنا نشد كل الناس في الفيديو كليب، يعني الطفل الصغير إن بطالع يطالع علشان هذا التنكر".


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