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انتشار الجيش الأردني فى الشوارع لمواجهة كورونا

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وكالات-الدويني فولي

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نشر الجيش الأردني، قواته على مداخل المدن ومخارجها، في كل أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا .

ونشرت وسائل الإعلام الأردنية البيان بيان رقم (1) من القوات المسلحة الأردنية لمحاربة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 .

وجاء فى نص البيان "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بالأخوة والأخوات المواطنين الأردنيين أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الاردن ".

وتابع البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتناشد القيادة العامة الأخوة والأخوات المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الأردن .

وقررت الحكومة الاردنية منع خروج المواطنيين الأردنيين من المنازل إلا للضرورة القصوى، كما قررت منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص .

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى، أمجد العضايلة تعطيل جميع المؤسسات الدوائرالرسمية والقطاع الخاص باكملة بإستثناء الطبي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين واتباع قرارت وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين .



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