كورونا.. إجراءات احترازية في المغرب والسودان وليبيا

14 مارس 2020 - 10:50 م

اتخذ كل من المغرب والسودان وليبيا، السبت، إجراءات احترازية من فيروس "كورونا".



إذ أعلن المغرب تعليق الرحلات الجوية مع 21 دولة لأجل غير مسمى، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وذكر البيان من تلك الدول، لبنان ومصر والبحرين والإمارات وعمان والأردن وتونس وموريتانيا وتركيا وكندا والبرازيل.

فيما قرر السودان إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة شهر، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

كما وجه المجلس بمنع التجمعات العامة في الأفراح والمناسبات العامة، وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.



وفي طرابلس، أغلقت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية معبر وازن الحدودي مع تونس ضمن إجراءات احترازية من "كورونا"، حسب وسائل إعلام محلية.



وفي وقت سابق اليوم، قرر مطار مصراتة الدولي في ليبيا منع دخول الأجانب عبر منفذه كإجراء احترازي من الفيروس.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.