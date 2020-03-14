» فنان شهير يثير الجدل حول فيروس كورونا: "صنيعة الأشرار"

أثار المطرب اللبناني، راغب علامة، جدلاً واسعًا، حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه على تويتر .

ونشر راغب علامة، في تغريدته، مقطع فيديو لرجل أجنبي يتحدث قبل انتشار وباء كورونا عن إصابة العديد من الأشخاص بفيروس شديد العدوى في الفترة المقبلة.

وعلق راغب علامة، على الفيديو قائلًا: "اسمعوا هذا الرجل العظيم لتعرفوا من أين أتت كورونا! إنها صنيعة الأشرار الذين حكموا العالم ولم يفكروا إلا بالشرّ !! تمامًا كما في لبنان الذين سرقوا ونهبوا وظلموا وزوّروا وقتلوا واحتلّوا وسيطروا وكذبوا واغتصبوا ولم يزرعوا إلا الشرّ وما زالوا يتحكّموا حتى بعد أن دمّروا كل شيء".

من جهة أخرى، يستعد راغب علامة، لطرح أغنية جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتعاون مع الشاعر عمرو المصري، بها.