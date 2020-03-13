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خبراء يكشفون السيناريو الأسوأ للولايات المتحدة جراء كورونا

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وضع خبراء صحة أمريكيون أسوأ سيناريو محتمل حول انتشار فيروس "كورونا" بالولايات المتحدة، متمثل بإصابة ما بين 160 مليونا و214 مليونا، ووفاة ما بين 200 ألف ومليون و700 ألف.
جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتوقع الخبراء أن أسوأ سيناريو في حال عدم اتخاذ أية خطوات وقائية لكبح انتشار الفيروس يتمثل في إصابة ما بين 160 مليونا و214 مليون مواطن بالفيروس، ووفاة ما بين 200 ألف و1.7 مليون.
وفي هذا الحال، من المتوقع أن يتلقي الدعم بالمستشفيات ما بين 2.4 مليون و21 مليونا.
وشدد الخبراء على أن التوقعات تفيد بأن كل شخص أصيب بالفيروس قد ينقل العدوى لشخصين أو ثلاثة.
وحذر الخبراء من فشل مستشفيات البلاد في استيعاب كافة حالات الإصابة، خاصة أن الطاقة الاستيعابيةلها تبلغ قرابة 925 ألف سرير.
وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة. -

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