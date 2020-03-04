طالبان ترد على اتصال "ترامب" بقتل 20 جنديا أمريكيا

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تويتر

ترامب

طالبان

الملا

قتل 20 جنديا وشرطيا أمريكيا في هجمات لطالبان بعد ساعات من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الحركة، حسبما نشرت "سكاي نيوز" في خبر عاجل ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات مفصلة حتى الآن.

يذكر أن ترامب أجرى أول اتصال مع زعيم طالبان الملا برادار، مساء أمس وبعد أيام من توقيع واشنطن اتفاق تاريخي معها، حسبما أعلنت الحركة.

وأعلن ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه أجرى محادثة جيدة للغاية مع زعيم طالبان.

كما أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد علي صفحته الرسمية على تويتر أن رئيس الولايات المتحدة أجرى مكالمة هاتفية مع"الملا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية أصدرتا السبت الماضي بيان مشترك قبل توقيع الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان المتشددة أوضحت فيه واشنطن سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهر.


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