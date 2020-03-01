الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

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فتحي مجدي

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قالت صحيفة كويتية، إن السلطات في الدولة الخليجية أصدرت قرارًا بوقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين، في إطار إجراءات "احترازية"، لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي فيه مصر، انتشار فيروس كورونا داخل أراضيها باستثناء حالة قالت إنها كانت لمواطن صيني، خضع للعلاج وشفي منه تمامًا.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية مطلعة،، أن "وزارة الداخلية أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأضافت، إن "من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

وأشارت إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول "فيز العمل".

ووفق المصادر فإن "عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونج كونج وكوريا وتايلاند وإيطاليا".

إلى ذلك، طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بوضع خطة إجلاء عاجلة للطلبة الدارسين في مصر في حال تفشي فيروس كورونا.

وقال المطيري: "نحذر من التهاون في هذا الأمر فطلبتنا أمانة في أعناقنا ولابد للمكتب الصحي والمكتب الثقافي في القاهرة أن يعلنا عن حقيقة الوضع قبل فوات الأوان".

ودعا النائب، رئيس الوزراء صباح الخالد لإصدار توجيهاته بهذا الشأن "كي تكون خطة الإجلاء جاهزة في حال تفشي المرض في مصر، وإذا صحت المعلومات المتواترة عن وجود كورونا هناك".

كانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصًا.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن "جميع المصابين بحالة جيدة". وأضافت: "لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج".

وأوضحت أن "الحالتين هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء".

وأشارت أن المصابين يخضعون للعلاج في 3 مراكز حجر صحي، لافتة إلى أن "جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة".

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجميع ومنع انتشار الفيروس.


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