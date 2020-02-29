فيديو مؤثر.. تحرش جماعي بفتاة سعودية في طريق عام

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النائب العام

تحرش

السعودبة

أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الشباب يتحرشون بفتاة سعودية في طريق عام بالمملكة، موجة غضب واسعة،

وأظهر الفيديو الفتاة تسير في طريقها، فيما بدا أن الشباب تلفظوا عليها، وتحرشوا بها، فقامت بالصراخ فيهم، لتمنعهم من الاقتراب منها.

وطالب النشطاء في السعودية، السلطات بالتحرك الفوري وإلقاء القبض على مرتكبي الواقعة، ليكونوا عبرة لغيرهم ولوقف مسلسل التحرش الجنسي الذي تجرأ عليه البعض مؤخرًا، وقام رجال الأمن بتحديدهم وإلقاء القبض عليهم.

جدير بالذكر أن النائب العام السعودي، قد وجّه بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في فيديو مشابه ، جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.


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