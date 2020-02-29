انسحاب أمريكا من أفغانستان بعد اتفاق مع "طالبان"

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نشرت وسائل إعلام أفغانية، بيانًا حول توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يجري توقيعه في قطر حاليًا.

وقال البيان الأمريكي والأفغاني مشترك، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، حال التزمت طالبان بتعداتها بموجب اتفاق السلام.

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة وحلفاءها سيكملون سحب قواتهم المتبقية من أفغانستان في غضون 14 شهرا بعد إعلان البيان واتفاق الولايات المتحدة مع طالبان".

وبموجب الاتفاق فإن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8 آلاف و600 في غضون 135 يوما وستفي بالتزاماتها الأخرى المعلنة في الاتفاق وستعمل مع حلفائها والتحالف لخفض عدد قواتهم في أفغانستان خلال فترة مماثلة رهناً بوفاء طالبان باتفاق السلام.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، نفذها تنظيم القاعدة.

وخلال الغزو، قتل أكثر من ألفين و400 جندي أمريكي، وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، تسحب بموجبه آلاف الجنود من أفغانستان، حيث يتواجد ما بين 12 و13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.


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