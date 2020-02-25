بيان قوي..وزير الرياضة يدعم قرارات «تأديب» الزمالك

25 فبراير 2020 - 08:32 م

علامات استفهام كثيرة، حول مصير نادي الزمالك، بعد انسحابه من مباراة القمة 119 أمام الأهلي أمس الإثنين، والتي تحداها المستشار مرتضى منصور وأعلن عدم استطاعة أحد خصم "نقطة واحدة" من الزمالك، مؤكدًا أنه سيذهب للمحكمة الرياضية.

من جانبه أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بيانًا أكد فيه مساندته اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، فى القرارات التى ستتخذها ضد نادى الزمالك بعد عدم مشاركته فى مباراة القمة أمام الأهلى أمس، والمؤجلة من الجولة الرابعة.

وقال الدكتور أشرف صبحى، فى بيان له: "نتابع باهتمام الأحداث عن كثب لنضع المسئولين عن الكرة أمام مسئولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروى فى ظل اللوائح".

وأضاف: "إدارة المحتوى الفنى تخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفى حالة اللجنة التى تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خصوصا أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة، فالقرارات النهائية تخص مسئولى اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة".

وتابع: "فى انتظار القرار النهائى والذى سيشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادا للمشاركة فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريا أيضا".