الوليد بن طلال في رحلة برية بالرياض

23 فبراير 2020 - 09:59 ص

نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو يوثق لرحلة برية في صحراء الرياض.

وبحسب الفيديو الذي نشره الأمير الوليد بن طلال على حسابه في تويتر، يظهر في أكثر من شاشة، مصطحبًا للصقور، والتدفئة بالنيران.

كما أظهر الفيديو حرص الوليد بن طلال على متابعة إدارة شركة المملكة القابضة حيث ظهر شعارها وبعض أوراق العمل معه.

وأظهر الفيديو أيضًا متعلقات خاصة بالأمير الوليد بن طلال كالقفاز والعصا وغيرهما من متعلقاته الخاصة.