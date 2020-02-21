كأس العرب.. مصر تتعادل إيجابيًا مع السعودية

21 فبراير 2020 - 05:48 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة مصر أمام نظيره السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

نجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق حسام عبدالسلام في الدقيقة السابعة، وأسامة عبدالهادي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخب السعودية أن يحقق ريمونتادا، ويسجل هدفين عن طريق محمد مران في الدقيقة 52، وأيمن أحمد في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على منتخب فلسطين في المباراة المقبلة، من أجل التأهل إلى الدور الثاني.