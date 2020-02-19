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وزير خارجية المغرب: إقليم الصحراء سيتحول لمركز تعاون متميز

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قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، إن إقليم الصحراء باعتباره ملتقى تجاريا هاما بين بلاده وعمقه الإفريقي، سيتحول إلى قطب (مركز) متميز للتعاون لدول "جنوب جنوب" (الدول النامية).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير عقب مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير التكامل الإفريقي والمغتربين الإيفواري "علي كوليبالي"، بالعيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)، على هامش افتتاح قنصلية لجمهورية كوت ديفوار، حسب بيان للوزارة.
واعتبر بوريطة أن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين بلاده و"جبهة البوليساريو"، "ملتقى تجاري هام، وقطب للتعاون جنوب جنوب، فضلا على أنه صلة الوصل بين المغرب وعمقه الإفريقي".
ولفت الوزير المغربي إلى أن هذا الواقع "تكرس بفتح عدة تمثيليات دبلوماسية لبلدان شقيقة وصديقة".
يشار إلى أن قنصلية جمهورية كوت ديفوار تعد خامس تمثيلية دبلوماسية يتم افتتاحها بالعيون، بعد قنصليات جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيبي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ويشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم. -

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