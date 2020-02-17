عن ظهور كورونا في "سيتي ستارز".. متحدث "الصحة" يكشف هذا القرار

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحالة الصحية للعائدين من الصين والمحتجزين في الحجز الصحي بمرسى مطروح جيدة ومستقرة تماما.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مع الاعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن خلال الـ 14 يوما الماضية تم الاشتباه في بعض الحالات من العائدين من الصين، وكانت الأعراض التى ظهرت بهم ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى المخصص للعزل.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن بعد نقل المشتبه بهم إلى المستشفى الخاصة بالعزل، وتم فحصهم فحص كامل وكانت النتيجة سلبية وتبين أنها مجرد ارتفاع فى درجات الحرارة فقط.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه حتي هذه اللحظة لا يوجد شخص مصاب بالكورونا وسط المصريين العائدين من الصين والمقيمين بالحجر الصحي بمرسى مطروح.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية فور اكتشاف الحالة الحاملة لفيروس الكورونا قبل الفحص الشامل على الحالة واكتشافها إيجابية أم سلبية، موضحا أن تم نقل المصاب بسيارة إسعاف ذاتيا التعقيم إلى المكان المخصص بالعزل الصحي.

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