  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصاب بكورونا في مصر

تطورات جديدة بشأن المصاب بـ«كورونا».. وطوارئ بـ«الصحة»

الزمالك بطل السوبر الأفريقي

مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

أرشيفية

إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

ثابت البطل

"البطل" أنقذ الأهلى من الموت ودمره "السرطان"

سد النهضة

اتفاق سد النهضة نهاية الشهر الجاري

الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي

حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

الاهلى والزمالك

"أبو ظبي" تزف خبرًا سارًا لجماهير القطبين

المونيتور: اقتصاد مصر يمزق إسرائيل

بالأرقام.. مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 عامًا

وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟

الصفحة الأخيرة

الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية
الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"التعليم العالي" تكشف استعدادت الجامعات لمواجهة "كورونا"

#

"إشمعنا إحنا" شعار لـ "مصابي كورونا" لنشر الفيروس بين المواطنين

#

مبروك عطية: ما دار بين "شيخ الأزهر" و" الخشت" رسالة دكتوراه

#

قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

فيروس كورونا

#كورونا

#فيروس كورنا

بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" في 30 دولة  وانتشار الفيروس بصورة مقلقة ليتجاوز عدد الحالات المصابة به 60 ألف مصاب، فيما تعدت حالات الوفاة الـ1000 حالة.

ولأن السعال هو من أكثر الأعراض تشابه بين الإصابة بالفيروس القاتل وفيروس الأنفلونزا، فكان لابد من معرفة الأعراض المتشابهة والمختلفة بينهم.

ومن أهم الأعراض التي تشير إلي الإصابة بفيروس "كورونا" حسب الدراسة الذي نشرتها "صدى":

الحمى وهي من الأكثر أعراض شيوعًا حيث أصابت 99% من المرضي.

السعال الجاف والإعياء وظهرت على نصف المرض.

الآم في العضلات وصعوبة في التنفس وظهرت علي ثلث المرضى، بعد  5 أيام من ظهور الأعراض الأولى.

الصداع والتهاب الحلق المعروفة في نزلات البرد لم تظهر في كورونا إلا في حالات قليلة ما يعني أنها تشير إلي نزلة برد عادية.

في حالات الشباب والنساء يكون الاحتمال بالإصابة بفيروس "كورونا" أقل لأن الدراسة كشفت أن "كورونا" يصيب كبار السن من الرجال وكان متوسط عمر المرضي 56.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر
» "أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره
» وكيل أوقاف سابق: هذه الفتوى جائز تضايق بتوع الفنادق
» أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك
» ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟
» أحمد حسن يسخر من حفل عيد الحب :"استاد القاهرة سابقًا"
» بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان
» برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية
» فضيحة تهز المغرب.. يخرج لصلاة الفجر ويعود ليجد زوجته مع رجل آخر
» بعد 3 أسابيع زواج.. يتهم زوجته بالسرقة
» أول ظهور لابنة جنات في عيد الحب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان