» ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟

15 فبراير 2020 - 02:31 م

بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" في 30 دولة وانتشار الفيروس بصورة مقلقة ليتجاوز عدد الحالات المصابة به 60 ألف مصاب، فيما تعدت حالات الوفاة الـ1000 حالة.

ولأن السعال هو من أكثر الأعراض تشابه بين الإصابة بالفيروس القاتل وفيروس الأنفلونزا، فكان لابد من معرفة الأعراض المتشابهة والمختلفة بينهم.

ومن أهم الأعراض التي تشير إلي الإصابة بفيروس "كورونا" حسب الدراسة الذي نشرتها "صدى":

الحمى وهي من الأكثر أعراض شيوعًا حيث أصابت 99% من المرضي.

السعال الجاف والإعياء وظهرت على نصف المرض.

الآم في العضلات وصعوبة في التنفس وظهرت علي ثلث المرضى، بعد 5 أيام من ظهور الأعراض الأولى.

الصداع والتهاب الحلق المعروفة في نزلات البرد لم تظهر في كورونا إلا في حالات قليلة ما يعني أنها تشير إلي نزلة برد عادية.

في حالات الشباب والنساء يكون الاحتمال بالإصابة بفيروس "كورونا" أقل لأن الدراسة كشفت أن "كورونا" يصيب كبار السن من الرجال وكان متوسط عمر المرضي 56.