تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الدولار اليوم الخميس، انخفاضًا أمام الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بنحو 3 قروش، حيث سجل 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه، أمس.

وتراجع سعر العملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعره في بنك عودة 4 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان سعره 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة نحو 3 قروش.

15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.73 جنيه للبيع مقابل 15.76 جينه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.75 جنيه للبيع مقابل 15.78 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.