كارتيرون يدعم صن داونز قبل مواجهته مع الأهلي بتصريحات نارية

أحمد عادل شعبان
أشاد باتريس كارتيرون - المدير الفني لنادي الزمالك - بالأداء الذي يقدمه فريق صن داونز الجنوب أفريقي قبل مواجهته مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "كارتيرون" في تصريحات لجريدة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: صن داونز هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة ، فهو يقاد من المدرب بيتسو موسيماني الذي يملك رؤية استثنائية ويمكنه الذهاب لأبعد محطة في البطولة.
وتعليقا على مباراة الأهلي القادمة مع صن داونز ، قال : صن داونز هو المنافس الأقوى في البطولة ويستطيع الفوز على أي فريق.
ظهر12:14 م
فجر
05:20
شروق
06:44
ظهر
12:14
عصر
15:21
مغرب
17:45
عشاء
19:15