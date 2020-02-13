كارتيرون يدعم صن داونز قبل مواجهته مع الأهلي بتصريحات نارية

13 فبراير 2020 - 07:32 ص

أشاد باتريس كارتيرون - المدير الفني لنادي الزمالك - بالأداء الذي يقدمه فريق صن داونز الجنوب أفريقي قبل مواجهته مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال "كارتيرون" في تصريحات لجريدة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: صن داونز هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة ، فهو يقاد من المدرب بيتسو موسيماني الذي يملك رؤية استثنائية ويمكنه الذهاب لأبعد محطة في البطولة.



وتعليقا على مباراة الأهلي القادمة مع صن داونز ، قال : صن داونز هو المنافس الأقوى في البطولة ويستطيع الفوز على أي فريق.



