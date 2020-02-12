» شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غد الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كل الأنحاء غدًا الخميس.

ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للحرارة? على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يتوقع الخبراء رياحا معتدلة على كل الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1،6 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى، على القاهرة «12- 23»، والإسكندرية «11- 21»، وقنا «10- 25»، والأقصر «10- 26»، وأسوان «10- 27».